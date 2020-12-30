В аэропорту Йемена в момент прибытия нового правительства прогремел мощный взрыв

В аэропорту города Аден в Йемене в момент прибытия нового правительства прогремел мощный взрыв.

Известно, что воздушное судно прибыло в столицу Южного Йемена из Саудовской Аравии. В результате случившегося есть убитые раненые, передаёт РИА Новости.

По данным телеканала Al Arabiya прогремело сразу несколько взрывов. Всё произошло одновременно с прилётом министров нового правительства Йемена.

Телекомпания также сообщает о большом числе погибших и пострадавших. Согласно предварительной информации, члены правительства не пострадали. Они были экстренно перевезены во дворец правительства в Адене.

Другие подробности пока не уточняются.