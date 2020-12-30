В Кремле рассказали об отношении Путина к ситуации с Навальным

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал об отношении главы государства Владимира Путина к ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. По словам представителя Кремля, это не вызывает у российского лидера никаких чувств, передаёт РИА Новости.

«У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня», – подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента пояснил, что речи о том, чтобы докладывать Путину о любых следственных действиях в отношении тех или иных граждан, быть не может.

«Конечно, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают. Но это вовсе не означает, что любое дело, которое возбуждается в России, любые следственные докладываются президенту. Об этом речи идти не может. Вы знаете, Путин не бьётся в истерике. Он готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом», – резюмировал пресс-секретарь президента, добавив, что все остальные детали нового уголовного дело против Навального лучше спрашивать в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК Навальный присвоил 356 млн рублей из 588 млн, собранных для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией» *, «Фонд поддержки средств массовой информации Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан» и «Фонд защиты прав граждан ШТАБ».

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

