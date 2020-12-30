В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта

В связи с пандемией коронавируса доступ граждан на Красную площадь будет закрыт с 18:00 31 декабря, сообщает пресс-служба департамента региональный безопасности и противодействия коррупции Москвы. При этом ледовый каток на Красной площади прекратит работу на час позже – в 19:00.

«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу ведомства.

Ранее московские власти заявили, что проезд в метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января.