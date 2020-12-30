В России будут лишать свободы за блокировку улиц

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится уголовная ответственность за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов, говорится на официальном портале правовой информации. Уголовный срок можно получить даже, если блокировка улиц не привела к тяжким последствиям.

Наказание по данной статье предусматривает до года лишения свободы в случае, если блокирование движения или порча имущества создало угрозу жизни, здоровью людей или угрозу повреждения имущества.

В случае нанесения легкого вреда здоровью граждан наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, вред средней тяжести оценен в три года тюрьмы, за нанесение тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба имуществу можно получить четыре года тюрьмы. Если подобные действия привели к гибели человека, то предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, к двум и более жертвам - до 10 лет.

Помимо лишения свободы, суд может вынести решение о присуждении виновному наказания в виде штрафа в размере от 300 до 700 тыс. рублей в зависимости от тяжести последствий блокирования дорог. Если деяние не привело к смерти человека, то суд может обязать виновного к принудительным работам. Поправки, в соответствии с законом, вносятся в статью 267 Уголовного кодекса РФ.

