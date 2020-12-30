В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост коронавирусных больных в России составил 26 513 случаев заражения в 85 регионах РФ, сообщает оперштаб. За сутки в стране скончались 599 человек, у которых был диагностирован COVID, в общей сложности число безвозвратных потерь от инфекции достигло 56 426. Успешно перебороли заболевание 2 525 418 пациентов, из которых 29 235 были выписаны из российских больниц за последние сутки.

В общей сложности за все время эпидемии в стране выявлено 3 131 550 случаев инфицирования.

С данным показателем России продолжает сохранять за собой четвертую строчку мирового антирейтинга стран с наибольшим распространением коронавирусной инфекции, согласно статистике Университета Джонса Хопкина. На первом месте остаются США (19,5 млн), далее следуют Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). После РФ расположилась Франция (2,6 млн).

Коронавирус. Статистика в регионах

В Москве суточный прирост составил 5105. Далее следует Санкт-Петербург с показателем 3 764. Еще 1 608 заболевших в Московской области. В пятерку регионов с наибольшим суточным приростом COVID-пациентов вошли Нижегородская область (+503) и Свердловская область (+406). В десятке – Псковская область (+395), Ростовская область (+385), Воронежская область (+381), Карелия (+369) и Архангельская область (+363).