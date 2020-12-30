В США выявили более 201 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось более чем на 201 тыс. При этом за 24 часа жертвами COVID-19 стали 3725 человек.

Согласно данным университет Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, медики зарегистрировали в США 201 555 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в США выявили более 19,5 млн. заболевших, скончались более 338 тыс. человек, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что профессор Дэвид Хейманн – председателя Стратегической и технической консультативной группы ВОЗ по инфекционным опасностям – предсказал будущее коронавируса. По словам специалиста, COVID-19 даже после появления эффективных вакцин станет эндемиком и человечество научиться жить с ним рядом.

«Похоже, что судьба COVID-19 состоит в том, чтобы стать эндемичным, как и четыре других человеческих коронавируса, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в районах более интенсивного поступления», – заявил он.

Профессор при этом подчеркнул, что мир надеялся на выработку популяционного иммунитета к коронавирусу, который мог бы снизить распространение коронавируса.

