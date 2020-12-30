В ВОЗ предсказали будущее коронавируса COVID-19

Профессор Дэвид Хейманн – председателя Стратегической и технической консультативной группы ВОЗ по инфекционным опасностям – предсказал будущее коронавируса. По словам специалиста, COVID-19 даже после появления эффективных вакцин станет эндемиком и человечество научиться жить с ним рядом.

«Похоже, что судьба COVID-19 состоит в том, чтобы стать эндемичным, как и четыре других человеческих коронавируса, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в районах более интенсивного поступления», – цитирует Хейманна The Guardian.

Профессор при этом подчеркнул, что мир надеялся на выработку популяционного иммунитета к коронавирусу, который мог бы снизить распространение коронавируса.

«Но люди неправильно поняли концепцию популяционного иммунитета. У медиков сейчас есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим общественным здоровьем позволят обществу научиться жить с коронавирусом. Но до конца победить его человечество никогда не сможет», – резюмировал председатель Стратегической и технической консультативной группы ВОЗ по инфекционным опасностям.

Ранее сообщалось, что суточный прирост коронавирусных больных в России составил 26 513 случаев заражения. За сутки в стране скончались 599 человек, у которых был диагностирован COVID-19, в общей сложности число безвозвратных потерь от инфекции достигло 56 426.

Успешно перебороли заболевание 2 525 418 пациентов, из которых 29 235 были выписаны из российских больниц за последние сутки. В общей сложности за все время эпидемии в стране выявлено 3 131 550 случаев инфицирования.

С данным показателем России продолжает сохранять за собой четвертую строчку мирового антирейтинга стран с наибольшим распространением коронавирусной инфекции, согласно статистике Университета Джонса Хопкина. На первом месте остаются США (19,5 млн), далее следуют Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). После РФ расположилась Франция (2,6 млн).