Год благородного кота

Ровно год назад поклонники нумерологии многого ждали от 2020 года. Год действительно преподнес сюрприз, но вовсе не такой, какой от него ждали. Пандемия коронавируса Covid-19 стала той самой супернеприятной неожиданностью, благодаря которой 2020-й год навсегда войдет в историю человечества.

В самом конце уходящего года, правда, появилась надежда на то, что коварный вирус все же не всесилен и его можно побороть, но для того, чтобы массовые вакцинации, которые начались в последние дни уходящего года, дали желаемый результат, понадобится еще какое-то время. Но вирус-то не ждет. За это время он с учетом рождественских и новогодних праздников несмотря даже на жесткие локдауны, к которым в конце года вновь были вынуждены прибегнуть многие страны, увеличит количество заражений до 100 миллионов, а летальных случаев – до 2 миллионов.

Не удивительно, что люди возлагают огромные надежды на вакцины против коронавируса. К примеру, молодой, 20-летний немецкий летчик Сами Крамер выразил их на привычном для себя небе, «нарисовав» на юге страны двухсоткилометровый шприц как напоминание о пандемии и начавшейся 27 декабря в Германии массовой вакцинации. Огромный «шприц» можно увидеть на сайте flightradar24.

«По прежнему довольно много людей выступают против вакцинации,- объяснил свои художества Сами. — Я сделал это для того, чтобы еще раз напомнить им о пандемии и вакцинации. А еще это — мое небольшое проявление радости и поддержки авиации, для которой этот год был очень трудным».

Германия, напомним, относительно легко пережила первую волну пандемии, но ко второй оказалась не готова. Достаточно сказать, что в последние дни 2020 года число скончавшихся от вируса превысило тысячу человек. Правительство обещало распределить более 1,3 млн доз вакцины в уходящем году и еще около 700 тысяч в неделю, начиная с января 2021 года.

Естественно, такой «черный лебедь», как коронавирусная пандемия, не мог пройти бесследно для глобальной экономики и экономик подавляющего большинства стран. И все же были и в этом году исключения пусть и очень редкие из мрачных правил. Одним из наиболее ярких является Тайвань, экономика которого так же, как экономика «первого», материкового Китая, показала себя в этом жутком году с лучшей стороны.

Не секрет, что причина такого успеха – успехи в борьбе с вирусом. Показатели Тайваня в борьбе с инфекцией производят сильное впечатление: 797 заражений Covid-19 и всего лишь 7 летальных исходов. И это при том, что острову удалось избежать жестких локдаунов и сохранить в целом вполне нормальную жизнь.

Очень благотворно на тайваньской экономике отразилось то обстоятельство, что сотни тысяч тайваньцев, обычно живших за границей или проводивших там продолжительные отрезки времени, в этом году по понятным причинам предпочли вернуться на родину или остаться дома. В страну въехали 251640 человек, в четыре раза больше, чем в прошлом году. «Возвращенцы» создали экономический бум. В немалой мере благодаря именно им внутреннее потребление в третьем квартале выросло на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Конечно, не только владельцы гостиниц и ресторанов на Тайване могут записать 2020-й год себе в актив. К примеру, наверняка надолго запомнит этот год и особенно его концовку жительница австралийского Хобарта, Тасмания, имя которой не сообщается. Женщина, не покупавшая лотерейных билетов более десяти лет, выиграла в рождественскую лотерею TattsLotto 807778,58 долларов. Она не купила даже выигрышный билет, ей его подарили на Рождество родственники.

«Я никогда не покупала билетов TattsLotto,- рассказала счастливая победительница журналистам. — Этот мне подарили родные. Я вообще не покупала лотерейные билеты лет десять и даже не знаю, как их проверять. Пришлось попросить мужа сделать это…»

Жительница Хобарта оказалась не единственной счастливой победительницей рождественского розыгрыша лотереи TattsLotto в этом году. Пара друзей из Пойнт Кука, штат Виктория, выиграла 758127,12 долларов.

Эти счастливчики примечательны способом отбора цифр. Каждый из них пишет на клочке бумаги шесть цифр. Затем они бросают их в шляпу и по очереди достают их из шляпы.

Тимоти Браунинг из Кентукки прославился благодаря не везению, а изобретательности. Он стал знаменитым после того, как выложил в Facebook ролик, на котором чистит дорожку к дому после сильного снегопада, держа в одной руке банку пива. Казалось бы ничего необычного, если бы не одно «но». Тимоти расчищал снег при помощи… огнемета.

Нашлось место среди курьезов этого необычного года и нашим братьям меньшим. Так, на туманном Альбионе героем дня стал не премьер-министр Борис Джонсон, все же подписавший соглашение с Евросоюзом о выходе из объединенной Европы. Его затмил главный кот Соединенного Королевства Ларри, который живет в премьерской резиденции на Даунинг стрит, 10, и ловит мышей.

Ларри прославили журналисты, почти сутки ждавшие у особняка Джонсона новостей о подписании соглашения. Кот, наверное, тоже заждавшийся новостей, похоже, решил немного отвлечься от исполнения прямых обязанностей. На улице, на глазах у изнывавших от скуки репортеров, Ларри ловко поймал голубя и затем… отпустил его.

Благородный поступок главного кота королевства, который защищает резиденцию премьер-министра Великобритании от грызунов с 2011 года, принес ему заслуженную славу.