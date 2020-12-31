Москва поднялась на три строчки в международном рейтинге умных городов

Эксперты лондонской компании Z/Yen повысили позиции Москвы на три пункта в рейтинге умный город – столица заняла 44 место. Соседями Москвы по рейтингу, который оценивает подход мегаполисов к инновациям и внедрению технологий, стали Сидней, Бангкок, Мельбурн, Милан. Лидируют в рейтинге Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

«В столице развивается система «умного транспорта», доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система «умного города» помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей. По уровню цифровизации и развитию технологий Москва успешно конкурирует с ведущими мегаполисами мира в различных международных рейтингах», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг Smart Centres Index в декабре 2020 года выпущен во второй раз. Он проанализировал 131 город мира. В финальное исследование включили 51 город, набравшие не менее 10 оценок от экспертов. Индекс рассчитан на основании статистических и индексных показателей, а также экспертных оценок по поддержке инноваций, интенсивности разработок, распространению инноваций, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Количество оценивших Москву экспертов во втором исследовании выросло на 33%, почти половина респондентов была из Западной Европы.

«Москва развивает цифровые технологии опережающими темпами, и наглядной иллюстрацией этого являются продвижение в международных рейтингах и победы в отраслевых конкурсах», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.