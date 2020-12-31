Правительство ввело новые правила регулирования цен

Правительство РФ начало исполнять принятые Госдумой в декабре поправки в закон о торговле, дающие ему дополнительные полномочия регулировать цены на социально значимые продукты питания. Это мясо, куры, мороженная рыба, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, вермишель и другие, всего 24 товарные позиции.

Если ранее регулирование вводилось при росте розничных цен на 30% в течение 30 дней подряд, то теперь для этого достаточно 10-процентного роста на протяжении двух месяцев (с исключением сезонного фактора). Но срок действия ограничений по-прежнему не может превышать 90 дней.

Эти изменения утвердило своим постановлением Правительство РФ, сообщает «Интерфакс» Функции регулятора исполняет Минэкономразвития. Оценку влияния сезонности на динамику цен это министерство дает совместно с Минсельхозом.

Борьба с ростом цен началась в России в декабре, после того как на этот вопрос обратил внимание президент Владимир Путин. Премьер министр Михаил Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».

В то же время, как отмечал журнал «Эксперт», на рост цен в значительно мере повлияла экономическая политика властей. «Чиновники путем запретов и ограничений взвинтили нервы поставщикам, в результате чего подорожали масло и сахар», а «цены на пшеницу в этом году выросли до рекордных значений, на 20–24%, потому что была введена квота на ее вывоз». Продовольственная инфляция в ноябре 2020 года к ноябрю 2019 года составила 5,8%.