В армию осенью пришло служить на 7000 человек меньше, чем весной

Призывная кампания началась 30 сентября. В ее ходе в войска было отправлено 128 тысяч новобранцев. Это на 7 тысяч меньше, чем было призвано весной — при том, что весной призыв в армию вообще не осуществлялся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним Республике Коми, Красноярском, Камчатском и Пермском крах, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Теперь же тамошние рекруты отправились служить на общих основаниях.

Местом службы 400 призывников станут не боевые части, а научные и научно-производственные роты, а еще более 200 новобранцев пополнят личный состав спортивных рот, куда направляют членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Сверх числа призывников, 30 тысяч человек пришло служить по контракту.

Кампания осени 2020 года стала второй, проходившей в обстановке пандемии коронавируса. Это потребовало от военкоматов тестировать каждого призывника на коронавирус и соблюдать социальную дистанцию между новобранцами на сборных пунктах. Полторы тысячи человек были таким образом отфильтрованы и вместо армии отправлены на лечение.

Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части началась с 20 октября. Все они перед этим были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы более 30 воинских эшелонов, более 50 рейсов самолетов авиации ВС РФ, более 60 чартерных рейсов гражданской авиации и более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, в которых перевозились только военнослужащие. Был задействован также автотранспорт воинских частей.

Политика Минобороны состоит в постепенном сокращении числа военнослужащих по призыву. Военные эксперты указывают, что призывники по современной концепции Минобороны нужны для обучения большего числа будущих «запасников», в то время как контрактники служат в частях на постоянной основе. Срочники выполняют в военных частях преимущественно роль вспомогательного персонала, так как за один год службы овладеть в совершенстве современной сложной боевой техникой невозможно.

Обычный военнослужащий запаса после демобилизации может за всю жизнь ни разу не поехать на сборы, и польза от такого личного состава будет минимальной. А резервисты (закончившие срок службы кадровые офицеры, контрактники, а также выпускники военных кафедр вузов) обязаны регулярно возвращаться в войска, чтобы совершенствовать свою боевую подготовку.

Но если возникнет необходимость доукомплектовавать Вооруженные Силы по штату военного времени, то солдаты из мобилизационного резерва хотя бы вспомнят, какой стороной держать автомат в руках. Контрактников для комплектации всех штатов не хватит.

Напомним, что еще в мае 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ о полной отмене системы призыва. Согласно документу, уже в 2000 году вооруженные силы должны были полностью перейти на контрактную основу. Однако указ главы государства так и не был никогда выполнен из-за тяжелой экономической ситуации и отсутствия необходимого числа желающих служить по контракту.

Но сейчас число контрактников, служащих в российских ВС, превышает количество призывников. Число первых и дальше будет постоянно расти, вторых — сокращаться.