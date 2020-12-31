В столице ледяной дождь, задержки авиарейсов заинтересовали прокуратуру

В предновогодние планы москвичей и десятков тысяч путешественников вмешалась стихия. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде до 21:00 31 декабря. До этого времени, как ожидается, будет продолжаться начавший днем ледяной дождь. Водителям на трассах рекомендуется значительно снизить скорость движения и особенно тщательно соблюдать дистанцию.

Из-за погодных условий в московских аэропортах 31 декабря задержаны или даже отменены почти 150 рейсов.

Больше всего задержанных вылетом рейсов по состоянию на середину в аэропорту Домодедово— 78 и три отменено. 48 рейсов задержано в Шереметьеве, отменено шесть. Лучше ситуация во Внукове — 12 задержанных рейса и два отмененных.

Со ссылкой на пресс-службу аэропорта Домодедово «Интерфакс» сообщает, что на взлетно-посадочный полосы образовалась наледь. Аэродромные службы усиленно обрабатывают ее антигололедными реагентами, но это приводит к увеличению промежутков между взлетами.

Так, по расписанию рейс на Краснодар должен вылететь в 15:40, но на табло значится «Начало посадки в 16:17». На рейс в Симферополь вылетом 15:45 посадка начнется в 19:17. На несколько часов задерживаются некоторые рейсы и по прилету.

В дело счел нужным вмещаться закон. По сообщению агентства «Москва 24», проверку в связи с задержкой ряда авиарейсов в столичных аэропортах начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. «Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года», – цитирует агентство пресс-службу ведомства. В ходе проверки прокуратура выяснит причины задержек и отмены рейсов, а также то, соблюдались ли права пассажиров.

В действительности проблемы начали накапливаться еще накануне. По сообщению портала TourDom.ru, от 30 декабря, судя по онлайн-табло Домодедово по состоянию на 13:00 было задержано более 80 рейсов». В пресс-службе аэропорта порталу сообщили, что метеорологические условия приводят к необходимости «постоянно очищать взлетно-посадочную полосу от снега и льда, что может повлиять на небольшие сбои в расписании». В Шереметьево вчера работали «в штатном режиме».