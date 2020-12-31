Владимир Путин объявил начало 3-го десятилетия XXI века

Жители Камчатки, как обычно, услышали новогоднее обращение президента России, когда в Москве только приближался вечер. Обращение отразило как сложность пережитого и переживаемого времени, так и надежду на будущее.

«Никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти», — вспомнил Владимир Путин начало 2020 года. «И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет», — цитирует его ТАСС. Президент вспомнил, что год был не только трудным, но и «для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей».

«К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить», — констатировал он, отметив труд всех тех, кому не придется отдыхать и в новогоднюю ночь, а пожелав здоровья и скорейшего возвращения домой людям, находящимся в больницах.

«Новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни», — сказал также Владимир Путин.

Сказав и о традиционных общенародных — мужество, отзывчивость и милосердие — и о семейных ценностях, он выразил убеждение, вместе «мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века».

Президент подчеркнул: «Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год».