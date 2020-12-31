Впереди длинные новогодние праздники, все родители думают о том, как с пользой провести время их детям.

При посещении Океанариума будьте осторожны, в некоторых местах свободно летают экзотические птицы.

Океанариум разделён на три зоны, каждая из них не уступает в наполненности другой. Советуем начать прогулку с морской экспозиции. Здесь можно долго стоять в туннеле и наблюдать, как над вами проплывают огромные скаты, черепахи и рыбы абсолютно разных размеров. Не торопитесь и вдоволь насладитесь атмосферой и спокойствием огромного аквариума. Периодически можно застать и дайверов, которые заботятся об обитателях.

После пройдите в пресноводную экспозицию: здесь вы увидите обитателей рек и озёр нашей страны, а также Африки и Америки. У вас появится уникальная возможность увидеть байкальских нерп, их игры под водой и отдых на суше.

Когда разглядите всех обитателей большого аквариума, отправляйтесь дальше: впереди вас ждут хищные акулы. Особенно интересно смотреть на них в момент кормления, поэтому лучше заранее изучить график и правильно рассчитать время. В финале морской экспозиции ни в коем случае нельзя пройти мимо вольера с лемурами. Любимцы посетителей, эти милые животные резво скачут с ветки на ветку, живут вместе с черепахами и периодически катаются у них на спинах.

Напоследок можно оставить самую небольшую, но не менее интересную экспозицию «Джунгли». Температура воздуха может удивить вас, но это необходимо, так как большая часть обитателей этой экспозиции коренные жители тропиков. Первое, на что обращаешь внимание, – маленькие птички, которые буквально бегают под ногами. Это китайские перепёлки. Также соседство им составляют жабы, ящерицы и невероятно красивые бабочки. В этом месте всегда атмосфера жаркого лета и загадочных джунглей.

В Океанариуме обширная развлекательная программа для детей в выходные: мастер-классы, лекции и викторины. Особого внимания заслуживает подводное шоу русалочек . Профессиональные фридайверы в сказочных костюмах плавают в одном из больших аквариумов и общаются с детьми. В реальность происходящего верят даже взрослые.

На каникулах дети могут принять участие в увлекательном квесте . Среди морских обитателей детям необходимо помочь найти посох Деда Мороза, который он случайно обронил в океан. Помогать им будут русалочки, царь Нептун и все жители Океанариума.

31 декабря Океанариум будет работать до 17 часов, 1 января приходите с 14 часов, во все остальные дни работаем в обычном графике . Вас ждут три этажа необыкновенно познавательных и удивительных впечатлений ждут вас в Крокус Сити Океанариуме.

Океан гораздо ближе, чем вы думаете!

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