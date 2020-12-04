Акции дня: бумаги «Северстали» дорожали перед закрытием реестра

Трейдеры скупали акции «Северстали» перед закрытием реестра акционеров, которое состоится 8 декабря. В пятницу у них был последний шанс купить бумаги с возможностью получить дивиденды за 9 месяцев 2020 года. За торговую сессию акции подорожали до +3,4% до 1 185,6 рублей за акцию.

Ранее акционеры «Северстали» одобрили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 37,34 рубля на одну обыкновенную акцию. «Северсталь» уже начислила свои акционерам дивиденды за I квартал и I полугодие 2020 г., в сумме они составили 42,79 руб. на бумагу.