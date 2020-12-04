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Акции дня: бумаги «Северстали» дорожали перед закрытием реестра

Москва, 04.12.2020
#Экономика

Трейдеры скупали акции «Северстали» перед закрытием реестра акционеров, которое состоится 8 декабря. В пятницу у них был последний шанс купить бумаги с возможностью получить дивиденды за 9 месяцев 2020 года. За торговую сессию акции подорожали до +3,4% до 1 185,6 рублей за акцию.
 
Ранее акционеры «Северстали» одобрили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 37,34 рубля на одну обыкновенную акцию. «Северсталь» уже начислила свои акционерам дивиденды за I квартал и I полугодие 2020 г., в сумме они составили 42,79 руб. на бумагу.
 
Индекс Мосбиржи вырос на +0,71% до 3185,05 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,40% до 1358,15 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:49 мск составила 49,06 долларов за баррель (+0,72%). Российская валюта слабела – 73,91 рублей за доллар.

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