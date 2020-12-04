Байден рассказал, как повредил ногу

Джо Байден, который по предварительным данным, выигрывает президентские выборы в США, рассказал в интервью CNN, при каких обстоятельствах он получил травму ноги. В частности, политик сообщил, что травму получил в ходе игры со своей собакой.

«Я вышел из ванной, а у меня есть пес. Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я с ним поиграл. Я иду через небольшой проход, - в спальню, и я схватил мяч, а он побежал, а я в шутку - за ним, чтобы догнать и схватить его за хвост», - сообщил Байден о происшествии. Он добавил, что в итоге пес поскользнулся на ковре, а сам Байден также после споткнулся на коврике, на котором «поскользнулась собака».

«Это не очень-то интересная история», - резюмировал он.

У 78-летнего Байдена в минувшие выходные врачи диагностировали нитевидные переломы костей стопы и прописали ему носить специальный ортопедический сапог. Медики спрогнозировали восстановление политика за несколько недель.