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Байден рассказал, как повредил ногу

Москва, 04.12.2020

Джо Байден, который по предварительным данным, выигрывает президентские выборы в США, рассказал в интервью CNN, при каких обстоятельствах он получил травму ноги. В частности, политик сообщил, что травму получил в ходе игры со своей собакой.

«Я вышел из ванной, а у меня есть пес. Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я с ним поиграл. Я иду через небольшой проход,  - в спальню, и я схватил мяч, а он побежал, а я в шутку  - за ним, чтобы догнать и схватить его за хвост», - сообщил Байден о происшествии. Он добавил, что в итоге пес поскользнулся на ковре, а сам Байден также после споткнулся на коврике, на котором «поскользнулась собака».

«Это не очень-то интересная история», - резюмировал он.

У 78-летнего Байдена в минувшие выходные врачи диагностировали  нитевидные переломы костей стопы и прописали ему носить специальный ортопедический сапог. Медики спрогнозировали восстановление политика за несколько недель.

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