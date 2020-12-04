Биологи выявили три продукта, которые блокируют коронавирус

Ученые Университета Северной Каролины пришли к выводу, что имеющиеся в составе винограда, шоколада и зеленого чая химические соединения способны блокировать коронавирусную инфекцию. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.

В ходе экспериментов они доказали, что слабым местом SARS-CoV-2 является «основная протеаза» Mpro — фермент, участвующий в репликационном механизме. К настоящему моменту известно, что данный фермент способен подавить химические соединения растительных продуктов в паре с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

На основе этих данных ученые изучили продукты питания и лекарственные растения, применив, компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты, и выяснили, что нужные для подавления Mpro соединения содержит виноград и зеленый чай.

Соединения в порошке какао и темном шоколаде снижают активность протеазы примерно на 50%. Также зеленый чай содержит пять химических соединений, которые активно взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие.