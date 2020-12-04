ЕС способен обойти санкции США против «Северного потока-2»

Конгресс США в законопроекте о военном бюджете скорректировал дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» – они не распространяются госструктуры Евросоюза, сообщает РБК.

Согласительная комиссия палаты представителей и сената США утвердила финальную версию проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, который включает в себя уточнение и расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». В результате внесенных поправок, санкции не могут быть введены против европейских госрегуляторов или некоммерческих организаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ветировать оборонный бюджет из-за того, что в него не включили положение об отмене закона по защите технологических компаний (таких как Facebook и Twitter) за публикации их пользователей.