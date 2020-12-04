Европейцев лишили любимого зимнего развлечения

Всего в Европе около 4 тысяч горнолыжных курортов. Катание на горных лыжах – одно из самых любимых развлечений жителей Старого Света зимой. Однако в этом году покататься им с горных склонов едва ли удастся.

Во всем виновата, естественно, коронавирусная пандемия. В Европе еще не забыли, как весной австрийский горнолыжный курорт Ишгль стал одним из главных очагов распространения коронавируса на континенте. На нем Covid-19 заразились как минимум 6 тысяч граждан более чем 40 стран.

Сейчас никто в Европе не хочет повторения весеннего кошмара. Тем не менее предложение закрыть горнолыжные курорты спровоцировало ссору. Франция, Италия и Германия договорились закрыть горнолыжные курорты до января. Австрия же сначала отказалась следовать примеру соседей, заявив, что австрийцы не говорят французам, например, когда им открывать Лувр.

В результате Берлин, Париж и Рим были крайне недовольны Веной и заявили, что будут вынуждены принимать меры. Премьер Баварии, к примеру, пригрозил по возвращении на родину 10-дневным карантином всем, кто пересечет границу и хотя бы несколько дней проведет в Австрии.

Под сильнейшим давлением превосходящих сил противника Австрия все же согласилась закрыть свои альпийские горнолыжные курорты до следующего года, но только для иностранцев. Они продолжают работать для местных поклонников горных лыж.

Считается, что спуск с гор на лыжах изобрели в Старом Свете. Европейцы очень любят горные лыжи и готовы потратить тысячу с лишним евро за несколько дней в горах. Эта любовь у них, пишет Economist, в генах. Достаточно сказать, что в год они проводят на горных склонах приблизительно 200 млн дней, примерно столько же, сколько поклонники горных лыж из других стран, вместе взятых.

Учитывая всенародную любовь, не удивительно, что горнолыжные курорты приносят в бюджеты своих стран большие деньги. Так, в Австрии они зимой до 4% от ВВП альпийской республики. Для сравнения, в соседней Германии знаменитый на весь мир автопром дает 5% от ВВП ФРГ. Поэтому не удивительно, что требование Германии, Франции и Италии закрыть горнолыжные курорты было встречено в Австрии с негодованием. Можно представить, как отнеслись бы к просьбе австрийского канцлера Себастьяна Курца к немецкой коллеге Ангеле Меркель закрыть на месяц-полтора все автомобильные заводы.

Ситуацию осложняют геополитические вопросы. Например, в то время, как горнолыжные курорты во Франции закрыты, владельцы гостиниц и прочей инфраструктуры на горнолыжных курортах с завистью смотрят на швейцарских коллег-конкурентов. Поскольку Швейцария не входит в Евросоюз, швейцарские горнолыжные курорты продолжают работать. Между тем, для того, чтобы перебраться с французского горнолыжного курорта на швейцарский, достаточно порой 10-15 минут езды на автомобиле.

Дело дошло до того, что мэр французского горнолыжного курорта Шатель Николас Рубин в знак протеста против закрытия курорта вывесил на ратуше швейцарские флаги.