Глава Минздрава Украины оценил возможность закупки российской вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава Украины Максим Степанов оценил возможность закупки российской вакцины «Спутник V». По его словам, говорить об этом до завершения третьей стадии клинических испытаний рано. Как пояснил украинский чиновник, в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний, передаёт РИА Новости.

«Насколько мне известно из разных информационных источников, сейчас только проходит третья стадия клинических испытаний. Поэтому ещё раз повторюсь, пока третья стадия клинических испытаний не пройдена, по моему мнению, вообще разговаривать не о чем», – сказал министр здравоохранения «самостийной», выступая в Верховной Раде Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна использовать «только безопасные вакцины», прошедшие все стадии клинических испытаний, в том числе третью – самую масштабную и рекомендованную ВОЗ.

Ранее сообщалось, что первые поставки на экспорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнутся в январе 2021 года.

«Первые международные партии российской вакцины «Спутник V» будут доставлены покупателям в январе 2021 года на основе существующих договоров с иностранными производителями», – написано в микроблоге Twitter разработчиков «Спутник V».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заявил, что «Спутник V» выйдет на международный рынок благодаря партнерству с производителями в Индии, Китае, Бразилии, Южной Корее и еще нескольких стран.

Кроме того, названа стоимость «Спутник V» для международных рынков – в общей сложности двухкомпонентная вакцина будет стоить менее 20 долларов США.

«Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет стоить менее 10 долларов. РФПИ продолжает расширять существующие соглашения с международными партнерами-производителями для производства вакцины для более чем 500 миллионов человек в 2021 году», – сказано в Twitter разработчиков препарата.