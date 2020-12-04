Группа вооруженных людей пыталась прорваться в Россию с Украины

4 декабря на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям трое неизвестных людей с оружием пытались прорваться на территорию Россию с Украины.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию ФСБ, произошла перестрелка, в ходе которой один из нападавших был ликвидирован. Двоим удалось скрыться на территории Украины.

«При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью и позже скончался, двое – сбежали», – отмечается в пресс-релизе ФСБ.

Другие подробности это инцидента пока не сообщаются. На Украине также не комментируют данное происшествие.