Интервью с генеральным директором «Российского экспортного центра»

- Что нового ждет участников Форума в этом году? Чем организаторы порадуют участников мероприятия? Как нынешние условия, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, сказались на подготовке и проведении события?

Форум «Сделано в России» проводится с 2012 года. За это время он успел стать главной площадкой для обсуждения вопросов экспортной тематики. В этом году мы, как и многие, проведем форум в онлайн формате. Надеюсь, благодаря этому больше экспортеров, отраслевых экспертов, представителей федеральных и региональных органов власти смогут принять участие, пусть и в дистанционном формате.

Ключевая тема форума в 2020 году - "Вызовы нового десятилетия". Отечественные и зарубежные эксперты ответят на главные вопросы: как найти результативные решения и как изменить формат взаимодействия, чтобы достичь показателей, заложенных в национальном проекте. Участникам представят новые бизнес-решения, новые инструменты и технологии, которые обеспечат развитие экспорта в долгосрочной перспективе.

Также на полях форума мы наградим предпринимателей, которые получили звание «Экспортер года». В этом году у нас их 13, это представители как крупного, так и среднего, и даже малого бизнеса. Премия была учреждена для признания на государственном уровне достижений экспортеров. Ее результаты - отличный способ продемонстрировать, что даже в непростое время можно добиться успехов. В этом году мы получили рекордное число заявок – свыше 1700, а в каждом федеральном округе стали свидетелями активной конкуренции между соискателями.

Пандемия во многом определила экономическую повестку, экспортную деятельность, и формат нашего взаимодействия. Да, этом году форум «Сделано в России» пройдет в новом формате. Однако я уверена, это не помешает нам говорить открыто и непредвзято на злободневные темы экспортной динамики, обсудить вопросы, волнующие экспортеров и тех предпринимателей, которые только хотят ими стать.

- Какие факторы наиболее существенно оказывают влияние на объемы экспортной деятельности? Что сегодня происходит с российским экспортом? Как меняется общая конъюнктура международной торговли в этот нелегкий период?

Пожалуй, главный вопрос, который волнует всех причастных к экспортной деятельности – как же достичь показатели, которые заложены в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".

Причем достижение этой цели зависит не только от желаний и возможностей экспортера. На торговлю влияет многое: от курса рубля до международных торговых войн.

В прошлом году на экспорт повлияли следующие факторы: это торговая война между США и Китаем, падение цен на традиционные для России товары, и валютные колебания. Ввиду этого объем экспорта составил 154,5 млрд долларов.

В 2020 году на экспорт влияло следующее. С одной стороны, общемировой карантин заблокировал часть мировых торговых цепочек. Средний чек упал, а частота заказов наоборот увеличилась, что создало нагрузку на логистику, увеличив стоимость и время доставки. С другой стороны, высокий курс рубля к доллару на фоне низких нефтяных цен и ослабление мировой экономики.

Не смотря на такие серьезные факторы, несырьевой неэнергетический экспорт России за 9 месяцев 2020 г. вырос на 2,1%. И составил 111,4 млрд долларов. Во многом положительная динамика обеспечена резким увеличением вывоза золота. Однако есть и другие точки роста: фармацевтика, парфюмерия, косметика увеличились на четверть. Экспорт АПК показал рост на 14%.

Международная торговля в условиях пандемии становится более фрагментированной, неоднородной. Одни товары пользуются повышенным, даже ажиотажным спросом (например, лекарства, защитные средства, медицинские приборы, упаковка, базовое продовольствие), потребление других сильно падает (энергоносители, промышленные материалы, техника и др.). Страны то усиливают ограничения, то наоборот их ослабляют. Причем как на внутреннем рынке, так и по отношению к экспорту и импорту. С одной стороны, повышается значимость контрагентов, с другой – растет роль разовых сделок, позволяющих использовать конъюнктурный момент, что открывает хорошие возможности для новых участников рынка.

- Как события 2020 года отразились на работе Российского экспортного центра?

Новая реальность требует от нас, как от института поддержки и развития экспорта, новых решений. В 2020 году мы заметно изменили продуктовый портфель АО «РЭЦ» с учетом тех условий, с которыми столкнулись из-за пандемии.

Например, мы увеличили объем финансирования на транспортировку промышленной продукции до 18 млрд рублей. Таким образом мы поддержим около 230 экспортёров.

В 2020 году мы планировали провести больше сотни выставок и бизнес-миссий. Коронавирус сократил этот список до 30. При этом 17 из них – это деловые миссии в новом, онлайн формате. 6 мы уже провели, до конца года проведем еще 11 таких бизнес-миссий.

Также мы внесли изменения в механизм льготного финансирования компаний, реализующих программы повышения конкурентоспособности (КППК). В этом году компании смогут получить льготное финансирование в виде снижения процентной ставки на 3% без заключения соглашения о реализации КППК. Также они смогут подавать заявки на участие в отборе компаний в электронном виде через ГИСП.

Мы уже заключили 34 соглашения о предоставлении финансирования, в октябре поступила 61 новая заявка по обновлённой программе. В следующем году ожидается заключение более 100 новых соглашений.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжают работать три наших дегустационных павильона. B2B-встречи и деловая активность после небольшой паузы восстановились. Буквально на днях мы отобрали еще 12 компаний, чья продукция будет представлена на полках наших павильонов в Объединенных арабских эмиратах, Вьетнаме и Китае.

- Последний год окончательно доказал необходимость полного перехода в цифру многих сегментов нашей жизни. Какие новые и технологичные решения РЭЦ принял за последнее время и планирует принять? Как это повлияет на наших экспортеров?

26 ноября мы запустили информационную систему для экспортеров «Одно окно». Теперь экспортерам не нужно обращаться отдельно в ФТС, ФНС и другие вовлеченные ведомства, а также собирать большое количество бумажных документов. Все будет доступно в личном кабинете в «одном окне».

Сейчас открыты такие опции, как подтверждение 0% ставки НДС и таможенная декларация, а также два сервиса господдержки: на транспортировку и участие в зарубежных выставках. Последние уже готовы, но заработают только с начала 2021 года, когда в силу вступят соответствующие нормативные акты.

И это только самое начало. В следующем году мы откроем сервисы по размещению на электронных площадках. Это одна из самых востребованных услуг, и в рамках этого проекта РЭЦ будет сотрудничать не только с самими онлайн-платформами, но и с компаниями, занимающимися логистикой и перевозками.