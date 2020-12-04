Конгрессмены США одобрили санкции против «Северного потока-2»

Палаты США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в который входят расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2», говорится в пояснительном документе.

Санкции входили в обе версии документа, как в разработанный в сенате, так и в подготовленный палатой представителей. Ограничительные меры затронут компании, которые являются посредниками «в продажах, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

К настоящему моменту ограничения согласованы, данный факт позволяет президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Помимо этого, согласованный законопроект дополнен требованием о проведении предварительных консультаций с рядом стран при введении ограничений.

США являются активными противниками строительства трубопровода «Северный поток-2». Позиция связана со стремлением продвигать на рынок ЕС собственный СПГ. В октябре текущего года Вашингтон уже вводил новый пакет санкций против газопровода, распространив их на предприятия, оказывающие услуги судам, принимающим участие в прокладке трубопровода.