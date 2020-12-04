Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз по рублю на конец 2020 года

В четверг рубль продолжил расти, уверенно укрепившись в обеих парах. Начав утренние торги с отметок в 75,11 за доллар и 91,14 за евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже российская валюта мощно прибавила, отправив доллар к сентябрьским минимумам. По данным на 19:00 мск курс «американца» составлял 74,37 руб. (-70 коп.). Подешевел и евро, который к этому времени торговался по 90,49 руб. (-38,25 коп.). Позже, после решений ОПЕК+ рубль прибавил ещё, отыгрывая приближение стоимости нефти к мартовским максимумам и опустив доллар до 74,26. Евро при этом рухнул к 90,29.

Напомним, на состоявшемся вчера заседании ОПЕК+, которое прошло в формате видеоконференции, стороны пришли к компромиссному решению. Объём добычи с января всё-таки будет повышен, однако не на 2 млн баррелей в сутки, а лишь на полмиллиона. Общее сокращение нефтедобычи по отношению к базовому уровню в январе составит 7,2 млн баррелей. При этом, судя по всему, в дальнейшем добыча продолжит увеличиваться - стороны будут пересматривать условия каждый месяц.

Комментарии и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, накануне рубль подорожал к доллару и евро на фоне позитивной динамики на глобальных торговых площадках и росту спроса на рисковые активы. Вчера, несмотря на то, что ралли на европейских фондовых рынках приостановилось, чтобы перевести дух, так как данные подчеркнули экономический ущерб, нанесённый пандемией, валютные площадки всё ещё активно интересовались рисковыми активами. При этом аппетит к ним был усилен оптимизмом относительно событий, касающихся применения вакцины против коронавируса.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» напомнил, что утром ситуация на рынках немного ухудшилась. Однако незадолго до старта торгов на Московской бирже они стали предпринимать попытки возобновления роста.

«После нашего открытия мировые индексы сдали позиции, в то же время мировые цены на нефть ускорили подъём, способствуя укреплению курса рубля. Отдельно стоит отметить сезонный фактор, так как традиционно национальная валюта получает поддержку ближе к концу года», – отметил эксперт.

При этом он предположил, что вчерашние вершины, которые покорил рубль, могут в краткосрочной перспективе, стать сильными препятствиями для его дальнейшего роста. По мнению Бабина, целями отскока резервных мировых валют могут стать отметки в 76,00 и 91,50.

«Этому может поспособствовать процесс согласования нового пакета монетарных стимулов в США, а также переговоры по Brexit, демонстрирующие отсутствие сближения сторон по ключевым пунктам соглашения. Дело в том, что выход Великобритании из Евросоюза без заключения сделки окажет сильное давление на все рисковые активы, в том числе на рубль», – пояснил Бабин.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка полагает, что сегодня пара доллар-рубль сделает попытку закрепиться на вчерашних показателях. Однако он не исключил, что уже в начале следующей недели нацвалюат может развернуться в сторону ослабления.

«Рубль окажется под давлением со стороны нефтяного рынка, который возможно перейдёт к снижению, переваривая вчерашние итоги саммита ОПЕК+. В этом случае «американец» сможет компенсировать часть потерь последних дней и отыграть отметку в 75,00», – полагает Зварич.

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» считает, что после ухода пары доллар-рубль ниже 75,00, существует вероятность, что в первом полугодии следующего года этот тандем опустится до 72,00-72,50 руб. И это при том, что неизбежное снижение ликвидности на рынке перед зимними праздниками может привести к сильной волатильности», – отметил он.

Между тем эксперты Sberbank CIB дали прогноз по курсу рубля на конец 2020 года. По их мнению, национальная валюта будет торговаться в диапазоне 75,00-76,00 руб. в первой половине декабря и, возможно, завершит год на уровне 74,00.

«В последнее время наша валюта дорожала благодаря росту цен на «чёрное золото» и глобальному ослаблению «американца» на фоне регулярно появляющихся новостей о вакцинах от COVID-19, – напомнили эксперты крупнейшей кредитной организации страны. – При этом укрепление рубля не было избыточным, а геополитическая премия и сейчас остаётся высокой, так как на текущих уровнях глобальные игроки расположены к покупке иностранной валюты, хеджируясь от потенциальных рисков».

Как предположили аналитики Сбербанка, такая ситуация может сохраниться в первой половине декабря, поэтому пара доллар-рубль имеет шансы остаться в диапазоне 75,00-76,00 руб.

Также они уверенны, что новые стимулы для роста рубля в декабре добавят американский и европейский регуляторы.

«Более того, США должны принять очередные фискальные стимулы. В результате, ближе к концу 2020 года начнётся предновогоднее ралли. К тому же цена на нефть марки Brent, вероятнее всего, закрепится около 50 долл. за бочку», – подчеркнули в Сбербанке.

Аналитики банка при этом прогнозируют, что евро может приблизиться к отметке в 1,22 долл., так как ситуация с COVID-19 в Старом Свете улучшается и экономическая активность, что вполне закономерно, растёт.

«На этом фоне российская валюта к концу 2020 года вероятнее всего достигнет уровня в 74,00», – резюмировали в Sberbank CIB.