Мадуро рассказал о сорванной встрече с Трампом

Подготовленную встречу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его американским коллегой Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в 2018 году сорвали сотрудники американской администрации, рассказал глава Венесуэлы.

«Дональд Трамп дважды хотел со мной встретиться. Один из них - в сентябре 2018 года, когда я находился в Нью-Йорке», - поделился политик в ходе интервью с национальными СМИ. Мадуро уточнил, что «встреча была готова и их с Трампом уже позвали, однако, «Джон Болтон и Майк Помпео ей помешали».

Мадуро уточнил, что последние четыре года, когда Трамп находился у власти, правительства Венесуэлы и США общались через посланников президента и госдепартамента, а также через посредников.

При этом Мадуро в ходе интервью еще раз заявил, что готов к диалогу с Соединенными Штатами «в любое время, в любом месте и форме».

Массовые протесты начались в Венесуэле 21 января 2019 года. Участники акций выступали против избрания Николаса Мадуро на новый президентский срок. Временным главой государства тогда объявил себя глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо. Его признал ряд стран Запада, включая США. Мадуро, в свою очередь, заявил, что Гуаидо является ставленником США. Поддержали Мадуро как легитимного президента Россия, Китай, Турция и ряд других стран.