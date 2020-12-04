Названы три худших возраста для употребления алкогольных напитков

Учёные одного из исследовательских университетов назвали три возрастных периода, в которые воздействие алкоголя наиболее губительно для человеческого организма.

В ходе исследования они установили, что даже умеренное потребление спиртных напитков в любом возрасте способно привести к повреждению мозга и дальнейшим последствиям. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о трёх периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к алкоголю, отмечается в научной статье, опубликованной в the British Medical Journal.

Первый опасный возраст для употребления алкоголя – период нахождения в утробе матери. Как пояснили учёные, приём спиртных напитков во время беременности может вызвать у плода уменьшение объёма мозга и когнитивные нарушения.

Второй опасный возраст – 15-19 лет. В этот период употребление алкоголя грозит уменьшением объёма неокортекса и функциональной связности, ослаблением развития белого вещества мозга и дефицитами различных когнитивных функций.

Третий возраст, когда употребление алкоголя приносит наибольший вред – старость. У пожилых граждан употребление спиртных напитков – провоцирует деменцию.

Ранее сообщалось, что российский диетолог Андрей Воронин рассказал, сколько вина можно пить в день без вреда для здоровья.

По его мнению, речь идет только о качественном и натуральном вине без консервантов, химикатов, сахара и красителей. В день такого напитка можно выпивать 1-2 бокала, причем таких дней должно быть не более одного-двух в неделю.

Красное вино может стать источником таких полезных витаминов, как С, Е, К, оно богато каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой, минеральными солями калия, железа, магния и марганца.

Если перед обедом или ужином выпивать стакан красного вина, то это будет способствовать выделению первичного желудочного сока. Данный процесс будет способствовать попаданию пищи в подготовленную среду, что способствует более легкому перевариванию пищи. Такой же эффект человек может получить, если перед ужином выпивать стакан свежевыжатого сока.