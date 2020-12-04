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Нефть поддержала рубль, но вопрос, надолго ли

Москва, 04.12.2020
В принятом на встрече ОПЕК+ решении умеренно поднять уровень добычи участники рынка увидели не перспективу снижения нефтяных цен, а надежду стран картеля на рост рынка. Валюта одной из основных его стран-участниц, России, укрепилась сразу после встречи
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#Экономика
  • Нефть поддержала рубль, но вопрос, надолго ли

Семен Лиходеев/ТАСС

 Страны ОПЕК+ в четверг на видеоконференции смогли договориться о параметрах наращивания добычи нефти. Этой встречи, которая была перенесена со вторника, с нетерпением ожидали участники рынков.

Поскольку согласованное увеличение добычи оказалось умеренным, рубль отреагировал благоприятным образом. Курс доллара на Мосбирже опустился до 74,45 руб., это минимум со 2 сентября.

Картель нарастит добычу нефти с января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Фьючерсы на сорт нефти Brent прибавили 1,2% — до 48,8 доллара за баррель.

Уже с начала этой недели рубль понемногу начал укрепляться к доллару за счет его снижения на Форекс, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Потом отечественная валюта стала с запозданием отыгрывать укрепление нефтяных цен, которые накануне заседания ОПЕК+ были стабильны и прибавляли понемногу: Brent закрепился у отметки 48 долларов за баррель. Кроме того, факторами поддержки стали динамика мировых бирж и рост интереса инвесторов к рисковым активам (в том числе и рублевым).

Сегодняшнее укрепление национальной валюты – это реакция на решение ОПЕК+, воспринятое рынками позитивно, так как означает надежду альянса по постепенное увеличение спроса на энергоносители, комментирует эксперт. Если в динамику не вмешаются негативные факторы, которые сейчас трудно просчитать, рубль имеет все шансы на укрепление в паре с долларом до 73, ожидает Артём Тузов.

Возможно, говорит эксперт, что нефтяные цены превысят отметку 50 долларов (по крайней мере, сегодня Brent уже торгуется выше 49,5 долларов за баррель). Но помешать дальнейшему росту котировок и укреплению рубля может третья волна пандемии (ее прогнозировали в ЕС в середине зимы) и слабые данные экономик развитых стран по итогам четвертого квартала и 2020 года в целом. Поэтому в начале года ситуация может измениться.

Между тем, торги в пятницу начались на позитивной ноте, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, основные индикаторы к 10 утра росли: рублевый индекс Мосбиржи прибавлял 0,36% к закрытию предыдущей сессии оказавшись на отметке 3174,03 п., долларовый РТС рос на 0,27% до 1343,03 п. По словам эксперта, пока серьезных предпосылок для снижения значений нет, но возможны отклонения в течение дня, а в целом закрытие торгов может также пройти на позитивной ноте.

По словам аналитика, позитивная реакция нефтяных трейдеров выглядит все же немного странной: одним из вариантов было вообще неувеличение объемов добычи в первом квартале 2021. Кроме того, текущий профицит предложения нефти на мировом рынке сохраняется. Он не исключает, что на какое-то время нефть действительно подорожает, но не ожидает ее закрепления на этом уровне. Многое будет зависеть от курса доллара к основным валютам, в последнее время корреляция нефти с ним возросла.

На сегодняшний день рубль и валюты развивающихся стран укрепляются к доллару, в начале торгов курс американской валюты снижался на 14 коп., до 74,31 рубля, евро — на 10 копеек, до 90,30 рубля. В краткосрочной перспективе дорогая нефть приведет к дальнейшему укреплению рубля, говорит Алексей Антонов. Пара доллар/рубль вполне может попробовать на прочность отметку 74. Но покупать рубль против доллара можно советовать лишь спекулятивно, говорит аналитик. Ближе к новому году эта пара вполне может откатиться в район 78-80.

В целом, подытоживает Антонов, позитив по нефти эксперт все же следует считать кратковременным. Очень многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и от эффекта массовой вакцинации. Также сохраняется угроза неоднозначной риторики новой администрации Белого дома в будущем, поэтому неизбежны отскоки как по нефти, так и по валютным курсам и, как следствие, новая волна ослаблений национальной валюты.

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