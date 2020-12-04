Цена на нефть уверенно растет после новостей о сделке ОПЕК+

Цена на нефть демонстрирует уверенную положительную динамику на новостях о сделке ОПЕК+, пишет «Коммерсантъ». Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в феврале превышает $49,5. Цена на нефть сорта WTI достигла $46,5.

По данным на 07:37 по московскому времени сорт Brent на бирже ICE торговался на отметке $49,65, прибавив сразу 2,9% по сравнению с ценой закрытия предыдущих торгов. WTI в это же время торговался на уровне $46,54 (+2,42%).

3 декабря страны-участницы ОПЕК+ достигли договоренности об увеличении добычи нефти, начиная с января 2021 года, на 500 тыс. баррелей в сутки, несмотря на то, что ранее Саудовская Аравия настаивала на сохранении текущих квот. Ранее альянс придерживался договоренности о том, что с 2021 года общая квота вырастет на 2 млн б/с. Российские нефтяные компании уже подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с., согласно новой квоте.

В дальнейшем ОПЕК+ намерена пересматривать квоты каждый месяц, однако, при этом единовременный рост добычи не должен превышать 0,5 млн баррелей в сутки. Аналитики уверены, что подтверждая новые квоты, ОПЕК+ пошла на тактический компромисс из-за внутренних разногласий и быстро меняющейся ситуации на рынке.