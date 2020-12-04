Новые чемпионы технологического бизнеса

Ассоциация быстрорастущих технологических компаний при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» и аппарата Общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров возобновляют отбор компаний — национальных чемпионов

Как отметила первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, «сегодня возобновление отбора и расширение списка национальных чемпионов особенно актуально. Дополнительный отбор национальных чемпионов позволит придать новый импульс государственной политике и общественной повестке в отношении национальных чемпионов, а также выявить наиболее перспективные быстрорастущие технологические компании в России для оказания им дополнительной поддержки. Это особенно важно, поскольку, как показывают многочисленные исследования компаний этого типа, именно они являются лидерами роста несырьевого экспорта и занятости для высококвалифицированных специалистов. При оказании должной поддержки данный сегмент бизнеса может дать значимый макроэкономический эффект в масштабах всей России, а сами быстрорастущие технологические компании — стать локомотивом для экономического и технологического развития. И мы исходим из того, что в России имеется несколько сотен компаний с такими высокими технологическими и экономическими характеристиками».

Предыстория

С 2016 по 2018 год этот отбор проводился Минэкономразвития России в рамках его приоритетного проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров». Целью проекта было обеспечение опережающего роста отечественных частных высокотехнологических экспортно ориентированных компаний — лидеров по темпам развития и содействие в формировании на их базе транснациональных компаний российского базирования. Горизонт планирования проекта был рассчитан до конца 2020 года.

В рамках проекта предполагалась поддержка этих компаний в виде организационного содействия в получении доступа к инструментам государственной поддержки, в том числе — в рамках деятельности институтов развития, а также осуществление информационно-консультационного сопровождения проектов компаний-лидеров как по развитию их деятельности внутри страны, так и по экспансии на мировом рынке. За прошедшие годы было отобрано 84 компании.

Как отметил генеральный директор компании — национального чемпиона АО МТЛ Али Эйлазов, «в рамках этого проекта государство впервые обратило внимание на класс компаний, которые развиваются быстрыми темпами, которые уже переросли тот класс компаний, которые по российской квалификации уже не относятся к малым и средним, но еще и не стали крупными и в результате оказываются лишенными тех мер поддержки, которые государство оказывает малому и среднему бизнесу. Вместе с тем, как показали результаты предыдущих отборов, это наиболее эффективные и наиболее жизнеспособные компании, которым более десяти, а то и двадцать лет. Они прошли через горнило всех кризисов и успешно развиваются. Этот конкурс показал, что в России есть не только нефтяная и газовая промышленность, но и значимые инновационные компании в разных отраслях промышленности».

Прямо скажем, что достичь главной цели — формирования транснациональных компаний мирового уровня — проект не успел, но, по крайней мере, в ходе его реализации и чиновникам, и общественности было показано, что в России есть достаточное количество компаний с чрезвычайно высоким потенциалом развития.

В 2019 году Минэкономразвития решило проект как ведомственный завершить. И тогда компании, которые в этом проекте участвовали, собрались и решили, что тема национальных чемпионов важная, нужная и даже если Минэк ее завершит, это не значит, что тема должна «умереть».

И несколько самых активных участников проекта летом 2019 года решили создать Ассоциацию национальных чемпионов как развитие минэковского проекта. Председателем правления ассоциации был избран инициатор проекта, бывший замминистра экономразвития Олег Фомичев, ныне председатель совета директоров компании «Энергопром», который сказал в интервью нашему изданию: «Цели, которые мы ставим, организуя новый отбор компаний на получение статуса национальных чемпионов, те же, что стояли перед этим проектом с самого начала: во-первых, выделение этой категории компаний — средних, быстрорастущих, частных, высокотехнологических — в некую значимую категорию и донесение их значимости до госорганов. Во-вторых, работа с основными министерствами и ведомствами уже на уровне нашей ассоциации при содействии компании “Иннопрактика” и омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний над тем, чтобы интересы частных технологических компаний были учтены при выработке государственной политики по поддержке бизнеса, поддержке их инвестиционных проектов и так далее».

А Станислав Розмирович, заместитель директора Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ, принимающего участие в новом отборе компаний, так же как и в предыдущих сессиях, заметил, что «с одной стороны, проект перестал быть чисто государственным, но с другой стороны, именно поэтому он приобрел возможность выйти на более широкий круг партнеров и начал взаимодействовать с целым рядом институтов развития и органов власти. В результате за 2020 год тема поддержки быстрорастущих компаний стала приобретать все большую популярность. Ее уже серьезно рассматривают и на правительственном уровне, и в самых разных ведомствах и организациях, с которыми мы проводим встречи по этому поводу. И я надеюсь, что в ближайшее время этот интерес материализуется в конкретные инструменты хард- и софт-поддержки».

Почему именно эти компании

При всем разнообразии типов малых и средних предприятий среди них особо выделяются компании, основанные технологическими предпринимателями — те, чья конкурентоспособность основывается на применении инновационных технологий и продаже технологически сложных продуктов.

Технологические компании имеют особое значение для экономики любой страны прежде всего потому, что преимущества, основанные на технологиях, как правило, обеспечивают им более долгий отрыв от конкурентов, а следовательно, возможность долгого быстрого роста. Однако эти преимущества оборачиваются и проблемами: такие компании требуют серьезных инвестиций, долгого времени на освоение новой техники, выработки собственных ноу-хау, привлечения квалифицированных кадров, решения вопросов с правами на интеллектуальную собственность. Недостаточная развитость слоя подобных МСП в стране в момент, когда требуется совершить качественный технологический рывок, может стать причиной отставания национальной экономики на долгие годы.

Опыт мирового технологического развития последних десятилетий показывает, что, когда стране требуется совершить технологический рывок, нельзя рассчитывать только на крупные компании. В большинстве случаев крупные корпорации не успевают сориентироваться в новой экономической реальности и испытывают серьезные проблемы с поиском своего места в ней — в то время как технологические средние компании не только обеспечивают эффективное освоение инноваций, но и создают на их основе новые компании-лидеры и обеспечивают быстрый экономический рост.

Как отмечал известный американский экономист, исследователь роли предпринимателя для экономического роста Израэль Кирцнер, в современной экономике специфическими активами, которые обеспечивают быстрый экономический рост, наиболее часто становятся новые технологии, продукты, материалы — всё то, что является результатом инновационной активности. Можно даже сказать, что, с экономической точки зрения, поиск и создание таких активов и есть основное содержание инновационной деятельности.

Кроме того, технологические компании создают множество особых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов: исследователей, инженеров, технологов. Тем самым эти компании сохраняют кадровый потенциал страны и создают среду для развития науки и технологий. Что для России особенно актуально с учетом потерь, которые понесли за последние десятилетия российские наука и инжиниринг.

На взгляд многих исследователей, в условиях России только технологические компании могут обеспечить решение еще одной важной стратегической задачи — диверсификации экономики. Поэтому поддержка технологических компаний становится не только экономической задачей, но и делом высокой политической важности.

Как сказал директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов, «необходимость поддержки исследований и разработок нашим государством давно осознана, созданы отдельные специальные инструменты, как финансовые, так и нефинансовые, в виде инфраструктуры ФИОП, еще чего-то. Этими инструментами воспользовались и национальные чемпионы, и много других компаний. Эта система работает на выращивание подобных компаний. Но возникает потребность в их дальнейшем росте, чтобы осваивать новые технологии… Но каждый следующий технологический виток сложнее предыдущего. И рост этих компаний — это вопрос возможности в дальнейшем осваивать следующие этапы развития тех технологий, на которых они специализируются. Это вопрос не только экономики, это вопрос их жизни в следующих циклах. И конечно, чтобы их компетенции сохранить, перед государством стоит задача поддержания их роста, в том числе для того, чтобы получать в дальнейшем дивиденды от их инновационной деятельности в виде налогов и всего прочего. И в первую очередь важно заниматься поддержкой их продвижения на рынок. А это требует комплексного подхода к работе с рыночными инструментами, для того чтобы открывать им новые возможности. Причем они не настаивают на том, чтобы быть единственными поставщиками. Они настаивают на конкуренции, но когда они конкурируют более или менее на равных. Иначе получается битва спартанца с хорошо вооруженным десантником. Ведь гранды мировой индустрии приходят к нам, вооруженные всеми финансовыми инструментами. У наших копье, а тот в бронежилете и вооружен самым современным образом. А одним из перспективных инструментов такой поддержки, например, могла бы стать поддержки спроса на их продукцию в виде льготных кредитов и лизинга».

Однако бизнес технологических МСП особо уязвим. Главная особенность технологического предпринимательства — повышенные риски этого вида деятельности. На общепредпринимательские риски, которые есть в любом бизнесе, накладываются еще и риски научно-технические. В результате бизнес становится крайне неустойчивым, любое неосторожное внешнее воздействие может легко его разрушить. Технологический бизнес вынужден серьезную долю прибыли вкладывать в исследования и разработки, отвлекая основные средства от стандартных направлений бизнес-деятельности. Вот почему поддержка инновационных средних компаний, несущих большие затраты на НИОКР, особенно чувствительных к качеству высококвалифицированных кадров, вынужденных выходить на глобальный рынок еще до достижения уровня крупного бизнеса, требует особого подхода со стороны государства.

Продолжение конкурса и его условия

По мнению Али Эйлазова, «продолжение конкурса уже силами нашей ассоциации — это новый этап проекта, который показывает, что есть группа компаний, которая заинтересована в развитии проекта и способна дать ему новый импульс. Это необходимо и для самой ассоциации, потому что рост числа национальных чемпионов увеличит ее значимость. Нам нужно набрать критическую массу себе подобных, чтобы в рамках частно-государственного партнерства можно было выстраивать более серьезные отношения с государством и встраиваться в его серьезные масштабные проекты. А большинство наших компаний ждет от государства внимания к своим нуждам, обеспечения нормального доступа к рынку, устранения каких-то административных барьеров и признания права этих компаний на ошибку при выполнении тех же государственных заказов, потому что это компании, которые всей своей историей показали, что на них можно положиться, и, если у них и бывают неудачи, то это не следствие злоупотреблений».

А Олег Фомичев рассказал, что «отбор новых компаний будет проводиться на основе тех же критериев, что и ранее: частные, высокотехнологические, быстрорастущие, средние. Средние и частные — это просто целевая аудитория проекта. Быстрорастущие — это компании, выручка которых на протяжении нескольких лет растет двузначными темпами. А высокотехнологические — потому что мы хотим поддержать именно те компании, которые создают новые технологии, выходят на новые рынки, изначально исходя из представления, что они потенциально могут стать будущими единорогами, крупнейшими российскими технологическими гигантами, если будут развиваться так, как развивались до недавнего времени. Кроме того, опыт предыдущих конкурсов показал, что большая часть такого бизнеса, как правило, экспортно ориентирована, поэтому инструменты поддержки экспорта для них имеют гораздо большую значимость, чем для большей части российского среднего бизнеса, который, к сожалению, пока в основном на внутренний рынок ориентируется. И мы эту характеристику тоже учитываем».

Как и в предыдущие циклы, сначала будут собраны формальные данные о деятельности компаний: темпы роста, темпы роста экспорта, инновационные работы, которые компании выполняют, планы на следующее пятилетие. На основании этих формальных показателей будет отобран круг финалистов. Потом по этим финалистам будет дополнительно собираться информация в открытых источниках и на основании интервью с руководством компаний. И на завершающей стадии будет презентация экспертной комиссии.

«Таким образом, — говорит Станислав Розмирович, — процедура отбора фактически сохраняется прежней. Мы взяли данные из информационно-аналитической системы СПАРК, провели соответствующее ранжирование компаний в соответствии с их выручкой за последние пять лет по отраслям, связанным с технологическими секторами, чтобы их выручка была больше 450–500 миллионов на 2019-й год, а по верхней планке составляла порядка 30 миллиардов. В результате у нас получилось порядка полутора тысяч компаний, которые мы оценили как высокотехнологические и которые имеют темпы роста больше 10 процентов. По ним будет сделана рассылка с предложением принять участие в конкурсе. Мы также будем учитывать результаты конкурса “ТехУспех”, на котором РВК отбирает компании с высокими темпами роста. И плюс к этому мы будем пытаться вовлечь в конкурс компании, которые участвуют в проектах “Региональные чемпионы”».

По мнению Рустама Тихонова, «это еще и потому очень важный проект, что нам не очень хватает историй успеха. Мы все время почему-то концентрируемся на наших неудачах, в том числе в технологической сфере. Но на самом деле у нас ведь есть целый пласт высококлассных компаний».

В пример он привел компанию Т8, которая разработала и наладила серийный выпуск сложнейшего оборудования по передаче сигнала в волокне с гигантскими скоростями. Ее конкуренты — Huawei, Nokia, Alcatel–Lucent. Это компании с оборотами в десятки миллиардов, а в случае Huawei и в сотни миллиардов долларов. А T8 сумела втиснуться в эту нишу. Хотя это тяжело технологически, и непросто организационно. То же самое касается новосибирской компании «Элтекс», которая противостоит мировым производителям в очень сложном сегменте — гражданском. А там идет борьба за каждый рубль себестоимости. В области разработки и производства материалов можно назвать «Унихимтек». В России очень много компаний, которым есть чем похвастаться.

«Это первый аспект, — продолжает Рустам Тихонов. — А второй аспект связан с экономикой. Мы должны понимать, что это база для технологического роста. В отличие от стартапов, которые, конечно, тоже надо поддерживать, они уже предлагают свою продукцию на рынке. И, если нам необходимо продвинуть какие-то новые технологии, у нас уже есть готовые коллективы не вчерашних студентов, а грамотных и опытных инженеров, которые уже имеют выстроенную цепочку планирования разработок и проведения исследований, доведения их до производства. Вам всего лишь надо правильно поставить задачу, включить их в какую-то кооперацию, и это будет работающий механизм. Вам не надо работать над выращиванием структуры. Она готова. Она экономически эффективна. Она уже на рынке присутствует. Это не люди, образно говоря, “на ИВЛ”, которых отключили от госзаказа, и они все померли. Это люди, которые каждый день дерутся за свои деньги».

Статья публикуется параллельно в изданиях «Эксперт online» и «Стимул».