Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от COVID

По результатам опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, имеющегося в распоряжении агентства «Интерфакс», вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа готов каждый третий россиянин (30%). 70% не готовы сделать прививку от COVID, при этом женщины более скептически относятся к идее вакцинации, говорится в данных опроса.

Однозначно готовы сделать себе прививку 9% респондентов, в возрастной категории от 45 лет и старше готовы вакцинироваться новым препаратом «Спутник V» 13% респондентов, или практически каждый восьмой от данной возрастной категории.

Находится в размышлении на данную тему каждый пятый опрошенный (21%). В возрастной категории до 24 лет о прививке от ковида задумывается почти каждый четвертый - 23%, отмечают в SuperJob.ru.

Привиться от коронавируса хотят 37% опрошенных мужчин, против 21% женщин. Однозначно не готовы к прививке от коронавируса 79% опрошенных женщин и 63% мужчин-респондентов.

Опрос проводился 2-3 декабря текущего года, в исследовании приняли участие 1600 работающих россиян в возрасте от 18 лет из 351 населенного пункта во всех федеральных округах РФ.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 27 403 случаев в 85 регионах, сообщает оперштаб. Днем ранее в стране был установлен антирекорд по заболевшим новой коронавирусной инфекцией - 28 145, до этого наблюдалось некоторое снижение числа новых диагнозов. В общей сложности в РФ зарегистрировано 2 млн 402 тыс. 949 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.