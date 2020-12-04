Прогноз погоды: Россию ждут сильные морозы

Зима постепенно начинает набирать обороты, причём не только календарная, но и климатическая. Так, по прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней в целом ряде регионов Русской равнины ударят сильные морозы.

В частности, метеорологи Гидрометцентра обещают, что в период с 5 по 8 ноября в республиках Марий Эл и Мордовия, а также в Кировской и Нижегородской областях, воздух в дневные часы будет остывать до минус 10-12, а после полуночи до минус 13-17, что ниже климатической нормы стразу на 7-10 градусов.

Неожиданно холодно будет даже в Калмыкии, где в начале декабря ещё обычно стабильно держатся плюсовые показатели. Однако на этот раз на территории республики столбики термометров местами будут опускаться до минус 20-22.

Холоднее обычного, по прогнозу Гидрометцентра, будет в ближайшие дни также в регионах Поволжья. Например, на севере Волгоградской области, а также в Пензенской области ожидается на 9-12 на градусов ниже климатической нормы.

Аномальные морозы ждут Западную Сибирь, Урал и Южный федеральный округ, где погодные градусники покажут на 4-6 градусов ниже, чем наблюдалось здесь в последние годы.

В центре России зима тоже заявит о себе во весь голос. Согласно прогнозу синоптиков, в Тверской области в начале следующей недели в ночное время суток подморозит до минус 11, в Тульской области – до минус 12, в Ярославской области – до минус 15. При этом на западе Смоленской области, где влияние антициклона заметно слабее, градусники покажут вполне комфортные для начал зимы минус 2-3.

Большой разброс температурного фона будет наблюдаться в предстоящие выходные и в некоторых других областях Центрального федерального округа. Так, под утро в субботу и воскресенье в Смоленской, Брянской и Белгородской областях ожидается около нуля градусов, а на востоке Костромской и Владимирской областей до минус 20.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Морозно будет в ближайшие дни в Москве. Здесь климатическую обстановку будет формировать антициклон. Несмотря на то, что температура воздуха в столичном регионе станет держаться в пределах нормы, по ощущением будет казаться, что на улице значительно холоднее.

При этом местами начнёт приниматься небольшой снег, высота белого покрова не превысит 2-4 см. А ведь, если обраться к многолетним данным о погоде в Москве, то можно увидеть, что бывали годы, когда снега в начале декабре в столице и вовсе не было. В среднем же в первой декаде декабря высота сугробов в городе составляет 7-8 см, а максимальная – 45 см.

По прогнозу синоптиков, в период с 5 по 8 декабря в Москве и Подмосковье ожидается минус 2-5. Ну и здесь о каких-то рекордах говорить не приходиться. Сильных морозов в это время не наблюдалось уже с 1902 года, когда воздух остывал до минус 31-32. Начало декабря 2008 года выдалось наоборот аномально тёплым – тогда столбики термометров поднимались до плюс 7-8.

В 2019 году в первые 7-8 дней календарной зимы температурный фон был на 3-4 градуса выше климатической нормы. Днём в основном было около нуля градусов, ночью минус 2-3. При этом снега почти не было, а выпавшийснег - быстро таял.