Путин: экономическая активность россиян увеличивается

Глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом отметил рост экономической активности россиян. По словам президента, она постепенно увеличивается, передаёт агентство «Прайм».

«В целом за девять месяцев 2020 года – я посмотрел – результаты довольно сильные, – сказал российский лидер, оценивая работу «Сбербанка» в этом году. – Портфель кредитный у вас растёт, и я так понимаю, что вы, наверное, это чувствуете – экономическая активность граждан увеличивается постепенно».

Между тем, президент отметил, что за этот период чистая прибыль крупней кредитной организации страны «немножко сократилась», а эффективность капитала «немножко снизилась».