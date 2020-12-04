«Россети» и Евразийский банк развития реализуют совместные проекты в странах ЕАЭС

Компания «Россети» и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены развивать внешнеэкономическую деятельность в государствах-участниках ЕАБР.

Сотрудничество поспособствует увеличению экспорта несырьевых товаров, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», считают участники соглашения. Документ подписали первый заместитель генерального директора «Россетей» Александр Зарагацкий и заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

«Сильная трансграничная инфраструктура, а также реализация совместных проектов в области энергетики и цифровой трансформации, создают значительный потенциал для укрепления социально-экономических связей на евразийском пространстве», - отметил Александр Зарагацкий.

Партнеры будут осуществлять оценку инвестиционного потенциала целевых для «Россетей» территорий и экономической привлекательности отдельных инвестпроектов в электроэнергетике. Банк готов участвовать в финансировании проектов «Россетей» в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



