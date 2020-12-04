Российские журналисты в Турции пропали после задержания

Находящиеся в Стамбуле российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, которые работают на телеканале НТВ, не выходят на связь с 3 декабря.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в МИД РФ, во время последнего выхода на связь они рассказали о задержании.

«В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого журналисты рассказали, что их задерживают неизвестные и куда-то ведут», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь НТВ уточняет, что 3 декабря в 21:00 Петрушко написал СМС: «Нас почему-то до сих пор держат».

РИА Новости со ссылкой на свои источники в МИД Турции сообщает, что задержанные журналисты не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения.

«Насколько мне известно, эти журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения», – рассказал собеседник агентства.

Между тем в российском МИД отметили, что посольство РФ в Анкаре и генконсульство РФ в Стамбуле продолжают проясняют информацию. Пока данных, где находятся россияне, нет.