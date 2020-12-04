Курс рубля вырос в пятницу на решении ОПЕК+

Российский рубль укрепляется в пятницу. Начав торги с отметок 74,43 рубля за доллар и 90,39 рубля за евро, нацвалюта к пяти часам пятницы достигла отметок 74.08 и 90,05 рубля за доллар и евро соответственно. Это происходит на фоне снижения доллара. DXY с 90,71 откатился до 90,65 пункта.

Как отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин основным драйвером роста рубля выступает восходящая динамика нефти, обновившей девятимесячные вершины благодаря вчерашнему решению ОПЕК+ более медленно увеличивать добычу в начале следующего года.

«В то же время американский рынок акций вчера вечером испытал мощное кратковременное снижение, реагируя на новость о логистических проблемах, из-за которых Pfizer сокращает в 2 раза план поставок вакцины в уходящем году. Однако провал котировок быстро выкупили и сегодня мировые площадки демонстрируют умеренный рост»,- описывает он обстановку на рынке.

«Закрепление нефтяных котировок в диапазоне выше 48 долларов дают возможность отечественной валюте остаться на достигнутых отметках в краткосрочном периоде», - комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его оценке рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 в паре с долларом и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой.