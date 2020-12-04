РЖД разместило первый в истории России выпуск социальных еврооблигаций

По словам генерального директора – председателя правления РЖД Олега Белозерова , спрос на бумаги превысил 32 млрд. рублей, что позволило увеличить изначальный объем размещения практически в 2 раза. Финальный объем размещения составил 25 млрд руб. со сроком погашения в марте 2028 года, что стало также самым долгосрочным публичным размещением еврооблигаций в рублях в истории российских эмитентов. Ставку купона составила 6,598%. Это самая низкая ставка за всю историю размещений еврооблигаций в рублях со сроком более 5 лет.

Таким образом сделка, проведенная РЖД стала уникальной по трем основным параметрам: выпуск является самым большим выпуском корпоративных еврооблигаций из России, самым долгосрочным корпоративным выпуском и при этом обладает самым низким купоном для подобных еврооблигаций со сроком превышающим 5 лет.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7,25 лет и доходностью 6,6%» - отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Инвесторы из России приобрели 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании. «Сделка стала настоящим прорывом для российских компаний и уникальной по своим параметрам, так как она смогла побить все рекорды, – отметил глава РЖД, подчеркнув, что зарубежные инвесторы выкупили больше половины выпуска».

«Данная транзакция – это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим "зеленые" еврооблигации, и выпуск первых социальных еврооблигаций в очередной раз подтвердил, что компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка. Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и мы уверены, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов» - сообщил глава рынков долгового капитала Россия и СНГ JP Morgan Кирилл Кондрашин.

Выпуск был подготовлен в соответствии с Принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Сapital Markets Association’s Social Bond Principles). Подтверждение о соответствии было предоставлено компанией Sustainalytics, ведущим независимым экспертом и рейтинговым агентством в сфере ESG.