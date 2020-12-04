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Инфляция к концу года может превысить установленный ЦБ уровень

Москва, 04.12.2020
По оценке холдинга «Ромир», стоимость повседневных товаров и продуктов в России за год подскочила на 14%.
#Цены растут
#Цены на продовольствие
#Инфляция
#Экономика
  • Инфляция к концу года может превысить установленный ЦБ уровень

Сергей Карпухин/ТАСС

Ряд товаров не прислушался к мнению вышестоящих инстанций

Несмотря на преобладание в экономике, по сентябрьской оценке ЦБ, дезинфляционных рисков, по наблюдениям, цены идут вразрез с этим сценарием. По крайней мере, таковы данные социологов, старающихся за росстатовскими цифрами инфляции разглядеть цены на товары, наиболее чувствительные для кошельков.

Исследовательский холдинг «Ромир» обнародовал данные, согласно которым стоимость повседневных товаров и продуктов в России с начала года подскочила на 14%. В список товаров вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные товары.

Из непродуктовых товаров вошли одежда и обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены. В «Ромире» пояснили, что статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины, которую граждане покупают фактически (так называемый дефлятор – базой для его расчета является январь 2019 года, см. график).

deflator.jpg Источник: Romir Scan Panel, ноябрь 2020
Источник: Romir Scan Panel, ноябрь 2020

 Аналитики исследовательского холдинга связывают такое подорожание с падением рубля, поскольку в повседневных товарах немало импорта (например, овощи и фрукты, а также концентраты для соков). «Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы», — отметила, в то же время, исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

Основные факторы увеличения цен менялись в течение 2020 года, комментирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Как в песне: «у каждого мгновенья — свой резон». В начале года весомый вклад в инфляцию внесло повышение налогов и акцизов. В июле произошло увеличение тарифов на услуги ЖКХ. И в течение всего года на цены воздействовало укрепление валют к рублю, которое особенно проявилось при их осеннем взлёте. По оценке Счетной палаты, фактор изменения курса определил две трети произошедшего роста цен. Значимым драйвером является и снижение ключевой ставки ЦБ России, фактическая дополнительная эмиссия денег.

В то же время есть и сильные ограничения инфляции, указывает аналитик. Это, прежде всего падение доходов населения и снижение рентабельности бизнеса. Они ограничивают платежеспособный спрос на товары и услуги, не давая возможности продавцам для слишком резкого повышения цен. Но тем не менее, под действием вышеуказанных и иных драйверов инфляция поднялась к целевому уровню ЦБ в 4% в октябре. Данные за ноябрь выходят 4 декабря, и предполагается её усиление до 4,3%, что уже выше порога, приемлемого для регулятора.

Вероятно, ожидает Марк Гойхман, в декабре скачок будет еще выше, поскольку перед Новым годом цены традиционно растут из-за сезонного спроса. Таким образом, к концу года показатель может составить 4,5-4,6%. В данных условиях Центробанк вряд ли станет дополнительно снижать ключевую ставку на следующем заседании, даже несмотря на необходимость стимулирования экономики для выхода из кризиса.

Когда инфляция — это хорошо

В текущем году население страны столкнулось с значительным ростом цен на товары повседневного спроса и продукты питания, соглашается преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Причем независимые оценки сильно отличаются от официальной информации, что объясняется ограниченностью методики, применяемой на данный момент органами статистики. Есть надежда, что новый порядок расчета потребительской инфляции, который предлагается Росстатом, повысит достоверность собираемых органами статистики данных.

В период действия жестких ограничительных мер, связанных с пандемией, рост цен на основные потребительские товары сдерживался созданными ранее запасами. Однако, указывает эксперт, ряд накопленных объективных факторов с неизбежностью определил растущую ценовую динамику.

Важнейшим моментом в самом деле является падение курса рубля. Импортируется значительная часть плодоовощной продукции, которой никак не может составить конкуренцию отечественный производитель. К этому следует добавить рос цен на продовольствие на мировом рынке. Кроме того, значительная часть сырья для сельского хозяйства и производства бытовой химии закупается за рубежом, что по цепочке стоимостных затрат передается в сферу торговли.

Повышение цен на топливо и желание бизнеса наверстать потери в период пандемии, также оказали свое влияние на ценовую динамику в потребительском секторе, продолжает Анатолий Гожий. Сама по себе инфляция имеет не только отрицательные, но и положительные стороны: рост цен стимулирует предпринимательскую активность. Однако в сложившихся реалиях, связанных со значительным падением доходов большей части жителей нашей страны, о позитивном влиянии ценовой инфляции на развитие экономики говорить не приходится, считает он.

Естественные границы, определяемые реальными доходами населения, неизбежно ограничат покупательный спрос, создав тупиковую ситуацию для производителей и продавцов товаров массового потребления, уверен эксперт. Ограниченность потребительского спроса в определенный момент вынудит производителей и продавцов вести более гибкую ценовую политику, приспосабливаясь к реальным возможностям населения.

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