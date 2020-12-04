Конгресс США подготовил оборонный бюджет с расширенными санкциями против «Северного потока-2» и Турции

Американские законодатели представили окончательный вариант Закона о национальной обороне (NDAA) или, проще говоря, нового оборонного бюджета на следующий год. С принятием NDAA в высшем законодательном органе США проблем, очевидно, не возникнет, потому что в работе над окончательным вариантом участвовали представители как Республиканской, так и Демократической партии. Проблемы могут возникнуть в Белом доме, потому что у Дональда Трампа к документу есть претензии.

К примеру, бюджет срывает объявленный президентом Трампом вывод трети из 36-тысячного американского контингента, размещенного в Германии. Трамп, напомним, пригрозил летом Берлину вывести почти 12 тысяч американских военных, потому что его не устраивали расходы ФРГ на оборону. Немцы тратят на бундесвер значительно меньше неофициально узаконенных в НАТО 2% от ВВП.

Однако в NDAA черным по белому написано, что вывод войск может состояться лишь через 120 дней после того, как министр обороны предоставит на рассмотрение Конгресса анализ последствий этого мероприятия. Дедлайн по выводу – 15 января 2021 года, то есть за пять дней до того, как Дональд Трамп покинет Белый дом.

Трамп категорически возражает против требования переименовать военные базы, названные в честь генералов армии конфедератов. Речь идет о Гражданской войне в США 1861-65 гг., в которой северные штаты воевали против южных (Конфедерации). Нынешний конфликт связан с движением BLM.

В оборонном бюджете, есть и другие доказательства, мягко говоря, напряженных отношений между законодательной и исполнительной властями. К примеру, он осложняет трамповские планы по выводу войск из Афганистана и Южной Кореи.

Вторая причина, по которой Дональд Трамп пригрозил наложить вето на NDAA – отсутствие пункта об ответственности компаний, владеющих социальными сетями, за размещенный на платформах контент. Речь идет о так называемом Законе 230, по которому владельцы соцсетей не несут ответственности за материалы, размещенные на их платформах.

В Законе о национальной обороне, который принимается ежегодно, начиная с 1961 г., 4,5 тысячи страниц. Его объем тоже производит впечатление – 740 млрд долларов. Документ был принят после нескольких месяцев напряженных обсуждений и споров между демократами и республиканцами в Сенате и Палате представителей Конгресса США. Огромный объем NDAA (в страницах) частично объясняется тем, что в него включено очень много всего, в том числе и не относящегося к военной тематике. Например, санкции против России, вернее против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2», который никак не связан с Пентагоном. В черный список после принятия NDAA будут включены и страховые компании.

С другой стороны, санкции, которые могут быть введены против Турции, к военному ведомству США имеют прямое отношение, потому что Анкару собираются наказать за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Речь идет как минимум о пяти санкциях согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), включая запрет на проведение финансовых транзакций и сделок по недвижимости на территории США и отказ в выдаче кредитов турецким компаниям, попавшим в черный список.

Белый дом обязан ввести санкции через 30 дней после принятия NDAA. Это значит, что подписывать их придется Дональду Трампу, который не хочет ссориться с союзником по НАТО.

Не обошли американские законодатели своим вниманием и Китай. Пентагон должен составить список китайских компаний, связанных с военными и действующих на территории США. Эти компании будут наказаны.

Дональд Трамп, конечно, может наложить вето на Закон о национальной обороне, потому что ему терять нечего. Но даже сейчас у него связаны руки. Дело в том, что, не подписав NDAA, он лишит американских военных зарплат, так как в бюджете прописано финансирование американских вооруженных сил, включая выплату военнослужащим денежного довольствия.