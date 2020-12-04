Сбербанк разработал собственную платформу машинного обучения моделей-ИИ

«Сбер» разработал собственную платформу машинного обучения ML Space, рассказал вице-президент, глава блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский. Новостью он поделился в ходе конференции AI Journey.

Над платформой Machine Learning Space (ML Space) для обучения моделей искусственного интеллекта работал SberCloud, входящий в экосистему Сбербанка.

«Мы в "Сбере" считаем: Data Scientists должны посвящать обучению моделей не 30% времени, а 99%», - рассказал финансист. При этом он объяснил «воплощение решения», необходимостью обеспечить возможность работать из любой точки мира, - «из облака».

«Сегодня с гордостью я рад вам представить Machine Learning Space от SberCloud», - резюмировал Рафаловский.

Он добавил, что Сбербанк готов выплатить до 1 млн рублей предпринимателям, которые внедрят искусственный интеллект в свои процессы на основе разработанной банком платформы машинного обучения ML Space и суперкомпьютера «Кристофари».