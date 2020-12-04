СМИ Украины рассказали о «драках пациентов с коронавирусом за кислород»

По сообщению украинского издания «Обозреватель», пациенты с коронавирусной инфекцией в больнице Николаевской области «дерутся за возможность подышать кислородом». СМИ сообщает, что ситуация в медицинских учреждениях Николаевской области близка к критической, а в некоторых больницах заполняемость коечного фонда составляет 100%.

«Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче – дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80% и смотрит, как его сосед дышит кислородом», – цитирует издание слова медицинской сестры реанимационного отделения одной из больниц области. Медработник добавляет, что «люди буквально «ползут к окнам, чтобы открыть и подышать».

При этом бывшая пациентка одной из больниц области рассказала, что медперсонал делает все возможное, но кислорода, все равно, не хватает. Женщина рассказала, что «порой создавалась очередь, чтобы подышать 10–15 минут».

«Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило», - сообщила она.

Ранее, семейный врач из Николаева в интервью изданию «Обозреватель» рассказал, что его «рабочий день похож на ад». Под дверями очереди из больных, многие не записаны, мест в больнице нет и «пристроить больного очень сложно».