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Кто будет дальше финансировать американскую машину неограниченных трат

Москва, 04.12.2020
#Финансы
#Мировые финансы
#США
#Экономика
  • Кто будет дальше финансировать американскую машину неограниченных трат

Zuma\TASS

США в этом году заняли 4,2 триллиона долларов. А общий долг достиг колоссальных 27 триллионов. При этом доля иностранцев, покупающих американские долговые бумаги становится все меньше - сейчас этот показатель на минимуме с начала 21 века. Как известно, главный кредитор США - Китай - уже несколько лет планомерно распродает трежерис из своих резервов.

Япония и Китай по-прежнему являются крупнейшими кредиторам Америки, по состоянию на конец сентября обе страны вместе держали в трежерис около 2,34 триллиона долларов, что лишь немного меньше, чем 2,37 триллиона долларов, которые они держали в конце 2015 года. Однако общая доля Японии и Китая в быстро растущем долге США сейчас составляет всего 8,7%. по сравнению с примерно 13% в 2015 году. Возникает вопрос, кто дальше будет финансировать эту машину неограниченных трат?

Такой вопрос, надо отметить, задают себе многие эксперты. Ни для кого не секрет, задачу финансирования дефицита бюджета во многом решает печатный станок Федеральной резервной системы, который по сути занимается монетизацией госдолга.

В 2020 году Федрезерв монетизировал почти весь новый выпуск гособлигаций. Не напрямую, конечно, но объем выкупа сопоставим с объемом эмиссии. В третьем квартале регулятор купил казначейские бумаги на 240 миллиардов, и теперь у него 4,4 триллиона – 16,5% долгового бремени страны. 

Очевидно, поскольку внешний спрос падает, без вмешательства ФРС правительству США было бы практически невозможно заимствовать деньги на текущем уровне. Чтобы побудить инвесторов покупать казначейские облигации США, необходимо было бы резко поднять процентные ставки. Но в такой ситуации есть риски, что рынок просто рухнет.

В Bank of America, отмечают, что объем выпуска новых облигаций в следующем году будет заметно превышать объем скупки со стороны Федрезерва.

В JP Morgan приводят схожие расчеты, в 2021 году импульс количественного смягчения замедляться. Ожидается, что объем покупок Федрезерва будет постепенно сокращаться, поскольку регулятор очень активно действовал в самом начале запуска QE - весной этого года в разгар турбулентности на рынках. И хотя JP Morgan ожидает, что ФРС предоставит дополнительные стимулы на декабрьском заседании, он ожидает, что это произойдет в форме увеличения покупок со средним сроком погашения, а не за счет увеличения объемов выкупа. 

Получается, что ФРС и власти США находятся в ловушке. Каждый раз необходимо придумывать все новые поводы, чтобы регулятор увеличивал программу количественного смягчения, в противном случае финансировать дефицит бюджета, как уже было сказано выше, просто некому. Когда ФРС впервые запускала QE в 2008 году, она не просчитала варианты выхода из этой программы. Нет этого плана и сейчас.

Учитывая прогнозы банков на следующий год, можно сказать, что сейчас складывается ситуация, при которой объем QE будет сокращаться, так как в этом сложно году были предприняты экстраординарные меры. Однако примеры того, как живет рынок при сокращении стимулов уже есть. Например, в мае 2013 года Бен Бернанке объявил о сокращении объемов программы количественного смягчения. Для рынка, который так привык к участию ФРС, это стало своего рода шоком, и доходности облигаций начали стремительно расти. В итоге турбулентность достигла таких масштабов, что Ферезерву в итоги пришлось запускать новый раунд QE. При этом не стоит забывать, что сейчас масштабы вмешательства Федрезерва в рынок значительно больше, а значит, и масштабы колебаний на рынке могут быть намного более существенными. 

Нельзя исключать, что в 2021 году Федрезерв вновь столкнется с такой проблемой, и будет вынужден поменять свои планы и запустить новые стимулы. По крайней мере для этого будут все основания, тогда и проблема финансирования дефицита будет решена. К тому же, Штатам нужны не высокие, а низкие доходности по бондам, так как расходы на обслуживание долга и без того существенно выросли в последние годы. 

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