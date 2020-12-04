США введут санкции против Турции из-за С-400

Конгресс США внес в оборонный бюджет санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. В течение месяца после подписания закона санкции будут введены против турецких чиновников, которые принимали участие в заключении контракта на поставку С-400 в Турцию. Они не смогут получить визу на въезд в США, а их финансовые активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ветировать оборонный бюджет из-за того, что в него не включили положение об отмене закона по защите технологических компаний (таких как Facebook и Twitter) за публикации их пользователей.