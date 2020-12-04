The Bell: Чубайс будет защищать климат

Анатолий Чубайс после отставки с должности главы госкорпорации «Роснано» займется вопросами, связанными с изменением климата, сообщает The Bell со ссылкой на окружение Чубайса.

«Предполагается, что Чубайс будет отвечать за широкий круг вопросов — начиная от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2», –сообщает издание.

С сентября 2008 года Анатолий Чубайс руководил государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий», которая в 2010 году была реорганизована в государственную корпорацию ОАО «Роснано».