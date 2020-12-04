Трамп подтвердил, что заблокирует военный бюджет

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Конгресс за оставшееся в проекте военного бюджета на 2021 финансовый год упоминание об освобождении соцсетей от ответственности. Ранее стало известно, что законодатели США согласовали документ. Трамп подтвердил, что намерен заблокировать проект военного бюджета. Также политик со своей страницы соцсети Твиттер сообщил, что ему «грустно смотреть» на то, что глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец Джеймс Инхоф, не собирается включать в документ прекращение раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций).

«Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето», - пишет Трамп.

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций был утвержден в 1996 году и призван защищать технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Дональд Трамп в конце мая текущего года подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. Документ, по словам Трампа, был призван установить новые правила функционирования этого сегмента. При этом соцсети, которые были уличены в цензуре или политических действиях, останутся без защиты от ответственности, заверил лидер США.