Турция задержала двух сотрудников НТВ

Власти Турции объяснили задержание двух сотрудников НТВ тем, что они вели съемку около центра по разработке беспилотников, сообщает НТВ.

«Департамент полиции Стамбула задержал двоих граждан России и гражданина Турции, обнаружив, что они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъемка запрещены. Официальное расследование продолжается. По распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлен на три дня», – цитирует НТВ сообщение турецких властей.

Ранее сообщалось, что сотрудников «Центрального телевидения» — репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина — задержали в пригороде Стамбула.