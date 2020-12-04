В Кремле оценили планы США о новых санкциях по «Северному потоку – 2»

Руководитель президента РФ Дмитрий Песков оценил планы США ввести санкции по «Северному потоку – 2». По словам представителя Кремля, санкционные стремления Вашингтона в отношении строительства газопровода – классическое проявление недобросовестной конкуренции, передаёт сайт газеты «Известия».

«Других комментариев здесь даже быть не может. Мы, безусловно, будем делать всё для защиты наших интересов», – сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены согласовали законопроект об оборонном бюджете, в который входят расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2», говорится в пояснительном документе.

Санкции входили в обе версии документа, как в разработанный в сенате, так и в подготовленный палатой представителей. Ограничительные меры затронут компании, которые являются посредниками «в продажах, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

К настоящему моменту ограничения согласованы, данный факт позволяет президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Помимо этого, согласованный законопроект дополнен требованием о проведении предварительных консультаций с рядом стран при введении ограничений.