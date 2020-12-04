В Кремле прокомментировали возможное назначение Чубайса на политический пост

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, о том, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс уже получил назначение новое назначение. По словам представителя Кремля, президент РФ не подписывал никаких документов о назначении Чубайса на тот или иной пост, передаёт РИА Новости.

Отвечая на вопрос, остаётся ли Чубайс в обойме политиков, на которых рассчитывает Кремль, Песков сказал: «Любой человек при желании может заняться личными проектами. На этот вопрос может ответить лишь глава государства. Но пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было».

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс после отставки с должности главы госкорпорации «Роснано» займётся вопросами, связанными с изменением климата.

«Предполагается, что Чубайс будет отвечать за широкий круг вопросов — начиная от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2», – написали журналисты сообщает издания The Bell со ссылкой на окружение Чубайса.

Напомним, Чубайс являлся руководителем «Роснано» 12 лет, слухи о его отставке появлялись в СМИ и ранее, однако, на все вопросы СМИ он предпочитал отшучиваться.