В Москве 1,5% участников испытаний вакцины от COVID-19 заболели коронавирусом

В Москве коронавирусом заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19, что составляет на 1,5% от общего числа привитых.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова. По её словам, всего в Москве обе дозы вакцины «Спутник V» получили более 20 тыс. человек в рамках пострегистрационных клинических исследований.

«На сегодняшний день зафиксировано всего 273 заболевших, это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получала плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день пока не знаем», – резюмировала Ракова, добавив, что эти цифры «сами за себя говорят об эффективности данной вакцины».

Ранее сообщалось, что москвичи, которые привьются от коронавируса вакциной «Спутник V», получат сертификат о выполненной прививке. В нём будут зафиксированы даты первого и второго этапа вакцинации, и если организм пациента даст побочные реакции, информация об этом также будет внесена в сертификат. Данные из него будут внесены в электронную медицинскую книжку пациента.

Кроме того, каждый прошедший иммунизацию от COVID-19, получит специальную памятку. В ней, в частности говорится: «Иммунитет начнет формироваться после введения первого компонента вакцины, но полностью сформируется через две-три недели после введения второго компонента».

Тем не менее, даже тем, кто привился, рекомендуется продолжать носить медицинские маски.