В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 74 человека

За минувшие сутки в Москве умерло 74 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 9 277 человек.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 77 пациентов, а у 6 868 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 632 057 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные карантинные ограничения до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы. По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

Кроме того, Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов до конца 2020 года.