В России анонсировали новые меры на границе на фоне COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 должен разработать регламенты о новых мерах на границе России, которые будут направлены против распространения различных инфекций. По его словам, в данном контексте необходимо уделить особое внимание вопросу миграционных потоков в рамках границ государства со странами СНГ, передаёт РИА Новости.

«Прежде всего, нам надо думать над дополнительным обустройством и оборудованием пунктов пропуска в целях предупреждения переноса на территорию РФ коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний», – резюмировал Медведев, подчеркнув, что Роспотребнадзор должен представить соответствующие предложения на утверждение Кабина до конца марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда собираются из-за пандемии коронавируса COVID-19 временно отказаться от массового туризма. По словам главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после завершения пандемии, а также увеличить средние расходы на душу населения на 30%.

«Больше никакого массового туризма», — цитирует тайского чиновника издание Bangkok Post. – Только после того, как туристическая отрасль сможет встать на ноги, Таиланд вновь станет привлекательным местом».